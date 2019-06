Taylor Mega e Erica Piamonte inseparabili dopo il Grande Fratello

Grande Fratello "con sorpresa" per Erica Piamonte. Grazie all'esperienza vissuta dentro la Casa del 'Grande Fratello', la 31enne fiorentina ha guadagnato non solo una nuova fiamma, ovvero Gianmarco Onestini, ma anche una grande amica, e cioè Taylor Mega. Dopo l'ufficialiazzione del flirt con l'ex coinquilino (arrivato lo scorso mercoledì con un bacio scattato su Instagram), infatti, oggi Erica riempie i suoi profili social di dediche per Taylor, che ha conosciuto quando quest'ultima è entrata come "ospite" della Casa per una settimana.

Inseparabili Taylor ed Erica. Proprio in questi giorni le due hanno deciso di condividere un'esperienza da brivido: si sono lanciate con il paracadute, documentando la giornata via social. "Salto nel vuoto vieni con me", ha scritto Erica, parafrasando una canzone di Coez. "Tra i tanti cocorrenti, ho scelto Erica perché è genuina - ha raccontato invece Taylor, in risposta ai fan - È fuori da tutte le dinamiche del mio mondo… Non ha doppi fini… È una ventata di aria fresca. Purtroppo le persone si avvicinano a me solo perché vogliono qualcosa in cambio, dal tag, ai viaggi di lusso, al se..o, ai soldi, alla fama. A lei interessa solo di stare bene con me".