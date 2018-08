Che fusto Ermal Meta: la foto in costume fa il pieno di like

Svolta sexy per Ermal Meta. Abituati a vederlo con chiodo di pelle e chitarra al seguito, pettorali e bicipiti del cantautore lasciano tutti a bocca aperta. Non che non gli avessimo dato fiducia, ma in versione "belloccio" proprio non ce lo aspettavamo. Miracoli dei social.

Capello bagnato, fisico scolpito e sguardo da furbetto, le follower vanno in tilt. "Sirenetto" commenta qualcuna e in tante le fanno eco con apprezzamenti di ogni genere. Poi anche una richiesta d'aiuto di una fan molto sensibile al fisico di Ermal: "Io mi sento male". Qualcuno chiami i soccorsi.