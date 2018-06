Amici, Ermal Meta replica sui social alle battute di Pio e Amedeo

Altro che permalosetto! Ermal Meta sembra aver apprezzato lo sketch di Pio e Amedeo. Dopo la puntata di Amici andata in onda ieri, infatti, il giudice ha scherzato via social con il duo comico che è stato ospite dell'ultima diretta, mettendo subito a tacere quanti lo hanno additato come un po' troppo rigido.

"Sei venuto in Italia con il gommone e ti abbiamo accolto, ora tu ricambia il favore e dacci qualche soldo", avevano ironizzato gli attori scrocconi una volta arrivati in studio, e Ermal aveva risposto accennando un sorriso e sembrando quasi infastidito. Qualche ora dopo, però, è bastata una battuta su Twitter per sciogliere la tensione (apparente?): "Pio e Amedeo, comunque, mi devono ancora dare il gommone". A corredo tante emoticon sorridenti.