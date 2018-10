Aurora Ramazzotti, teneri auguri per papà Eros: "Il mio amore per te va oltre ogni cosa"

Oggi, 28 ottobre, Eros Ramazzotti compie 55 anni. Tanti gli auguri dei fan, che hanno dedicato al cantante sinceri messaggi sui social. Ma l'augurio più speciale è quello che è arrivato all'artista dalla figlia Aurora.

La primogenita, ormai lanciata nel mondo dello spettacolo, è molto legata al papà e non poteva che dedicargli delle tenere parole su Instagram. Accanto a due scatti che ritraggono papà e figlia in dolci pose, Aurora Ramazzotti ha scritto:

"Il mio amore per te va oltre ogni cosa. A parole non potrò mai esprimere bene quanto ti stimo, amo e quanto credo in te. Ti difenderò a spada tratta per sempre. Tanti auguri papotti. Sei il 55enne più figo del mondo e non lo dico perché sono di parte".