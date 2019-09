Eros Ramazzotti sul gossip dopo la separazione da Marica: "La vita va avanti"

"Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono", così Eros Ramazzotti commenta ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2, i pettegolezzi sulla separazione da Marica Pellegrinelli, annunciata ufficialmente a luglio. E di cose se ne sono dette e scritte tante, soprattutto dopo che la modella, proprio qualche settimane fa, è uscita allo scoperto con il nuovo compagno Charley Vezza.

"Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso - spiega Eros -. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre". E' stata un'estate 'particolare', in cui il cantante si è dedicato molto a se stesso e a ritrovare energia: "Non mi sono quasi mai fermato, è stata una estate molto calda in tutti i sensi. La mia giornata tipo? Cercare di dormire bene, il riposo è fondamentale. Poi da qualche tempo ho iniziato a fare degli esercizi la mattina che sono importanti per l'energia. Uno è il plant, poi faccio i cinque tibetani, esercizi per rafforzare il fisico e l'energia".

Milano è ormai la sua città di adozione, ma quando può torna sempre a Roma, nel quartiere in cui è cresciuto, Cinecittà: "So che vogliono fare un murales su uno dei palazzi della borgata, per me è una bella cosa. Ogni tanto, senza dirlo a nessuno, ci passo. E vedo la differenza con gli anni che son passati. Però le mie radici son lì. Roma rimane la mia città".