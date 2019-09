Eros Ramazzotti: "Un cavaliere è sempre solitario"

Pedalate in campagna e lunghe passeggiate a cavallo, rigorosamente in solitaria. E' un Eros Ramazzotti riflessivo quello che si vede su Instagram nelle ultime settimane, a pochi mesi di distanza dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. La modella ha già voltato pagina in campo sentimentale e proprio pochi giorni fa è stata fotografata a Ibiza in dolce compagnia di Charley Vezza.

Foto che hanno fatto scalpore nel mondo del gossip e non saranno state indifferenti al cantante, anche se da gran signore non si è mai esposto a tal riguardo. Silenzio e solitudine, queste le sue risposte. E l'ultimo post, in sella al suo cavallo, conferma la sua eleganza: "Un cavaliere è sempre solitario".

Marica Pellegrinelli, è amore con l'imprenditore Charley Vezza

A luglio l'annuncio ufficiale della fine del matrimonio con Eros Ramazzotti dopo 10 anni insieme e due figli, Raffaela Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4, pochi giorni fa la paparazzata a Ibiza che conferma la relazione con l'imprenditore Charley Vezza, proprietario del noto brand Gufram e ambito rampollo della Milano bene. I due, in vacanza sull'isola delle Baleari, si sono lasciati andare a baci ed effusioni in spiaggia prima di ripartire alla volta di Ginevra.