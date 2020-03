Così Eros Ramazzotti ha corteggiato Roberta Morise: "Quegli sms serrati su WhatsApp"

Come rivelato una settimana fa da Today, è Roberta Morise la nuova fiamma di Eros Ramazzotti. La bella conduttrice (ex fidanzata di Carlo Conti) avrebbe infatti stregato il cantante, reduce dalla storia d'amore con la moglie Marica Pellegrinelli (a sua volta in crisi col nuovo compagno Charley Vezza). Ma come è scattata la scintilla? A svelare ulteriori dettagli sulla love story più chiacchierata del momento è il settimanale Gente in edicola questa settimana.

Come si sono conosciuti Eros Ramazzotti e Roberta Morise

Galeotta sarebbe stata la televisione, o meglio, 'Affari Vostri', la trasmissione che Morise conduce da due anni al fianco di Giancarlo Magalli su Rai Due. La bellezza e il talento della showgirl avrebbero colpito Eros al punto che l'artista romano avrebbe cominciato un corteggiamento serrato via Whatsapp. Il cantante si sarebbe procurato il numero di telefono di Roberta ed avrebbe mandato messaggini per settimane, fino ad ottenere la possibilità di un appuntamento.

E appuntamento fu. I due si sono incontrati per la prima volta e il colpo di fulmine è scattato, tanto che la frequentazione prosegue tuttora, nonostante lui viva a Milano e lei a Roma. La distanza non ferma l'amore, soprattutto ai tempi moderni, visto che la coppia può contare su lunghe videochiamate. E' solo un fuoco di paglia o l'inizio di una storia d'amore duratura? Lo scopriremo solo vivendo.

Di certo c'è che per entrambi si tratta di un nuovo inizio che arriva proprio al momento giusto. Eros è infatti single dalla scorsa estate, quando ha rotto con la moglie Marica Pellegrinelli dopo 10 anni d'amore e 2 figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Roberta invece si lascia alle spalle una storia d'amore lunga tre anni con l'imprenditore Luca Tognola, a cui ha detto addio un anno fa a causa della "troppa gelosia".

