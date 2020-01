Fan preoccupati, Eros Ramazzotti: "Nessun gesto estremo"

A volte l'apprensione dei fan nei confronti di un cantante può sfiorare i limiti del ridicolo. E' il caso di quanto è successo in queste ore a Eros Ramazzotti, che si è trovato a dover rassicurare i suoi sostenitori a proposito delle sue condizioni di salute (fisiche e mentali) dopo essere stato 'accusato' di essere ingrassato.

Per l'artista romano, si sa, il momento è particolare. Solo sei mesi fa, infatti, si è lasciato con Marica Pellegrinelli, ex moglie e madre dei figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Motivo per cui tanti follower di Instagram si sono allarmati nel vederlo più appesantito del solito. "Vi sembro ingrassato, vi sembro malato? - scrive Eros - Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio. Ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali".

Non solo. Come se non bastasse, a corredo del messaggio c'è anche una foto ironica, in cui il cantante mostra il suo corpo modificato con Photoshop, con tanto di tartaruga e pettorali scolpiti. Il modo definitivo per smorzare inutili allarmismi.