Eva Grimaldi festeggia Imma Battaglia: il party virtuale a sorpresa per i suoi 60 anni

Il distanziamento sociale necessario per prevenire il rischio di contagio del coronavirus non ha fermato Eva Grimaldi dal festeggiare alla grande Imma Battaglia: per i 60 anni della moglie, sposata a maggio scorso, l’attrice è riuscita comunque a organizzarle una festa, virtuale sì, ma ugualmente capace di rimandarle tutto l’affetto di tantissimi amici.

“Non potendo fare una festa meravigliosa ho riunito grazie ai tuoi amici più di 100 video per farti gli auguri”, ha scritto l’attrice a corredo del primo di diversi video che su Instagram hanno documentato lo stupore e la gioia dell’attivista Lgbt quando si è ritrovata davanti ai numerossimi videomessaggi di auguri inviati dalle persone a lei più care.

(Di seguito, una storia Instgaram di Eva Grimaldi)

La festa di compleanno virtuale a sorpresa per Imma Battaglia

“E’ una festa un po’ atipica ma supereremo anche questo momentaccio perché noi siamo in mezzo all’amore, siamo intorno all’amore, quello degli amici, della nostra famiglia, il nostro”, ha esordito Eva Grimaldi nel filmato per Imma Battaglia emozionata e stupita dal gesto: “Superermo anche questo, perché l’amore vince su tutto”. Via poi ai tanti messaggi di parenti e amici, tra cui anche Enzo Miccio e Barbara d’Urso che per lei ha intonato il suo ormai celebro brano ‘Dolce Amaro’.

Una sorpresa davvero emozionante per Imma, a dimostrazione di come l’isolamento di questo periodo tenga lontani solo fisicamente, perché i legami affettivi restano e si riscoprono ancora più intensi anche grazie ai mezzi tecnologici.

