Eva Grimaldi sulla neve con Garko, ma c'è anche Imma Battaglia

Tutti insieme appassionatamente. A due mesi dall'attesissimo "sì", Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono concesse una settimana bianca in Val Gardena, sulle Dolomiti, e con loro c'è anche Gabriel Garko, ex fidanzato dell'attrice. Tra i due, legati sentimentalmente dal '97 al 2001, i rapporti sono ottimi ed è nata una bella amicizia anche tra l'attore e la Battaglia.

Lezioni di sci per Eva, emozionata e felice come una bambina. "La prima volta che sono stata in montagna fu tanto tempo fa, con le suore - racconta su Instagram - Purtroppo, dopo qualche lezione, smisi perché mi si incrociavano gli sci (questa fu la scusa, in realtà a casa non c'erano abbastanza soldi affinché potessi continuare). Da bambina mi sono promessa che, un giorno, la montagna sarebbe diventata, almeno una volta l'anno, il mio rifugio. E così, con tanto sacrificio, ci sono riuscita. Mi sono veramente riavvicinata alla montagna in età adulta; e ho imparato ad amarla 50 anni, quando Imma Battaglia mi ha insegnato come sciare. Per questo, e per molto altro, la amo: Imma è la mia metà, la persona che mi compensa".

In vacanza con il singolare trio anche l'attore Gabriele Rossi, che sta condividendo su Instagram foto e stories di questi giorni sulla neve, come i suoi amici. Discese, sole, relax e grandi scorpacciate in allegria: altro che addio al nubilato, è questa la settimana perfetta per sciogliere la tensione dei preparativi.