Eva Henger ai ferri corti con la figlia Mercedesz: "Il fidanzato mi insulta pesantemente"

E' sempre più difficile, per non dire inesistente, il rapporto tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz. Le due non si sentono da tempo e a complicare tutto è il fidanzato della Henger junior, l'ex tronista Lucas Peracchi.

"Non sopporto gli insulti di questa persona" ha tuonato Eva tra le sue ig stories, facendo luce su una vicenda molto pesante. "Fa quella battuta sfortunata 'Puttana Eva' - ha raccontato - ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio. Se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa". Rabbia nei confronti di lui, delusione invece per la figlia: "La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz. Tu conosci bene il nome di tua madre. I video possono essere fermati. Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze. Gli si può dire però: 'Amore, potresti non dire questa definizione visto che mia mamma si chiama Eva'. Non riconosco più Mercedesz".

Tra mamma e figlia i rapporti si sono incrinati tempo fa e sembra difficile recuperare, soprattutto finché ci sarà di mezzo Lucas. "Tanto è meglio che non la sento più - ha tagliato corto Eva Henger -. L'ho sempre difeso fino a due mesi fa, prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga e poi fa pace, bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Questi capro espiatorio sono io. I Whatsapp che arrivano a Mercedesz non arrivano più. Non posso comunicare con lei, non la sento. E' da due mesi che vengo insultata pesantemente da questa persona".