Eva Henger: "Incinta a 45 anni, ma ho perso il bambino"

"Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta". Eva Henger era entusiasta all'idea di diventare mamma per la quarta volta, a 45 anni, ma solo adesso, a distanza di qualche mese, rivela il drammatico epilogo al settimanale Oggi: "Dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto".

Lei e il marito Massimiliano Caroletti - sposati dal 2013 - non stavano nella pelle, ma purtroppo la gravidanza non è andata a buon fine: "Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro. Sapevo che una maternità non è facile alla mia età. Ora provo un grande senso di vuoto".

La coppia ha una figlia, Jennifer, di 9 anni, sorella di Mercedesz e Riccardo, i due figli che la Henger ha avuto dal produttore hard Riccardo Schicchi.

Sul marito di Eva Henger ultimamente giravano diverse voci che lo volevano nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma l'ex star a luci rosse smentisce: "Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me".