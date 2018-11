Eva Henger in ospedale, il marito: "Quattro ore interminabili. Ce la siamo vista un po' brutta"

"Ieri ce la siamo vista un po' brutta. Eva ha sostenuto l'operazione al seno con non poche complicazioni". Così Massimiliano Caroletti, marito della ex pornostar Eva Henger, ha comunicato poco fa la notizia di un intervento chirurgico al seno a cui si è sottoposta la moglie. L'operazione è riuscita, ma per la famiglia sono state ore di apprensione: "Voglio ringraziare pubblicamente il prof Pietro Lorenzetti e tutto il suo staff per aver portato in porto quest'operazione molto delicata ed avermi restituito la mia orsa più sana di prima. Quattro ore interminabili ma adesso tutte coccole per lei e grazie ancora prof".

Ad inizio novembre, in occasione di una ospitata a 'Domenica Live', Eva aveva annunciato la necessità di doversi sottoporre ad un intervento. La ex conduttrice di 'Paperissima' ha infatti avuto un problema a una delle due protesi al seno perché il suo corpo l’ha riconosciuta come corpo estraneo.