Eva Henger: “Il padre biologico di Mercedesz? L’ha riconosciuta, ma non si è mai interessato”

(Eva Henger conferma che Riccardo Schicchi non era il padre biologico di sua figlia Mercedesz)

Come anticipato da Barbara d’Urso, la questione della paternità di Mercedesz Henger, creduta figlia di Riccardo Schicchi fino alla sua recente dichiarazione, è stata approfondita nel serale ‘Live – Non è la d’Urso’ di lunedì 2 dicembre. Dopo le dichiarazioni della ragazza, nello studio di Canale 5 è arrivata la madre Eva Henger, nei giorni scorsi molto risentita nei confronti della figlia rea di aver rivelato il fatto e di non aver rispettato la volontà del produttore cinematografico suo ex marito. "Lui non voleva si sapesse che era il padre adottivo e lei, dicendolo tutti, non ha mantenuto la promessa fatta e il suo ultimo desiderio”; ha affermato la ex pornoattrice.

Eva Henger sul padre biologico di Mercedesz: “L’ha riconosciuta, ma non se ne è interessata”

"Mi ricordo quando ho detto questa cosa a Mercedesz ma lei già sapeva”, ha proseguito ancora Eva Hengher ricordando come la figlia ha scoperto di non essere davvero figlia di Schicchi: “Era stata la nonna a raccontarglielo dopo che a scuola le avevano fatto qualche domanda, ma non le interessava. I suoi genitori eravamo noi, le importava solo questo”. Quanto al padre biologico di Mercedesz, l’ospite di Barbara d’Urso ha spiegato: "Il padre l’ha riconosciuta dalla nascita, l’ha vista subito dopo che è nata ma non si è interessato. Quando ho parlato Mercedesz a diciassette anni le ho chiesto se voleva conoscerlo, almeno i nonni che non c’entravano niente se loro erano interessati. Lei ha detto di sì ma non doveva mai venirlo a sapere il papà… Riccardo”.

“Allora io ho fatto un ricerca enorme, ho trovato questi nonni, lei è andata a trovarli, è stata due giorni con loro, si sono messi d’accordo che si sarebbero sentiti su Skype. Lei ha aspettato sei mesi ma non si sono fatti vivi”, ha aggiunto la ex attrice che mai più ha avuto contatti con quell’uomo.

Eva Henger: “Non sono arrabbiata con Mercedesz, sono delusa”

In merito al suo sfogo su Instagram dopo la confessione della figlia, Eva ha precisato che non sarebbe arrabbiata, ma delusa per la rivelazione di Mercedesz. "Non capisco perché cerca di gonfiare a tutti i costi, ho solo detto che avrei preferito non venissi in tv a parlarne per non sporcare quello che è stato Riccardo Schicchi...".