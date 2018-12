Eva Henger operata d’urgenza al seno: il racconto in tv

(Eva Henger operata d'urgenza racconta la sua esperienza a Pomeriggio 5)

E’ stato un periodo molto delicato quello affrontato qualche tempo fa da Eva Henger e raccontato in diretta tv a Pomeriggio 5.

La ex pornostar ha rivelato di aver subito un’operazione d’urgenza al seno dopo aver avvertito un bozzo che le provocava dolore e le impediva di alzare il braccio.

“Nella prima operazione al seno anni fa mi avevano asportato dei micronoduli e delle cisti” - ha spiegato l’attrice ricordando di aver già subito un altro intervento in passato - “Poi ci sono state delle complicazioni alla protesi e ho dovuto subire un intervento in urgenza".

Nel salotto di Barbara d'Urso Eva Henger ha svelato i dettagli della sua terribile esperienza che l’ha costretta a rimuovere le protesi al seno inserite 12 anni fa: “Me la sono vista brutta. Ho fatto un’operazione tanti anni fa per asportare dei noduli e una mastoplastica. E quando il medico mi ha operato nuovamente ha trovato una situazione molto complessa. Intorno alla protesi c’era una parte durissima dovuta a una raccolta di sangue che si era formata inseguito alla vecchia operazione. L’operazione è durata quattro ore”.

Presente in studio anche i professore Pietro Lorenzetti che ha operato Eva Henger e ha dato il suo parere da professionista: "Ho trovato una situazione complessa. Lei aveva una zona durissima attorno alla protesi con una raccolta di sangue rimasto lì dentro per molti anni. Questa zona infiammatoria le causava dolore, lei non poteva alzare il braccio. L'intervento, quindi, è durato di più".

Alla fine del racconto, l’appello di Eva Henger sull'importanza di fare prevenzione e controli a cui si è associata anche Barbara d’Urso.