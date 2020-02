Eva Riccobono incinta del secondo figlio, la soffiata dell'amico

Gravidanza top secret per Eva Riccobono, finché non è arrivato l'amico Paolo Stella a svelare la dolce notizia con una foto su Instagram. Insieme al party di Vogue Italia, lunedì sera a Milano, i due si sono fotografati in un elegante salone di Palazzo Trivulzio, con la modella sdraiata su una chaise longue e lui a indicare il pancione.

"Quando la tua amica ti dice che è incinta di 5 mesi ma che ancora non vuole dirlo - si legge accanto allo scatto - E tu 'tecnicamente' non lo dici. Congrats @evariccobono (Un grande abbraccio anche a @matteoceccarini ma solo dopo il test di paternità)". Di segreto, a questo punto, resta solo il sesso del bebè (per il momento).

E' il secondo figlio per la modella e il compagno Matteo Ceccarini. I due si sono incontrati a Londra nel 2004 ed è stato un colpo di fulmine. Inseparabili da allora, sono andati presto a vivere insieme, nella capitale inglese, e nel 2014 è nato Leo. Ceccarini ha anche un'altra figlia, Virginia, nata da una precedente relazione, con cui Eva Riccobono ha uno splendido rapporto. Tra qualche mese la famiglia si allarga, prossimo passo il matrimonio?