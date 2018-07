Ezio Greggio presenta il figlio (tale e quale a lui): una foto rarissima

"Padre e figlio... #èluiononèlui". E' con orgoglio ed ironia che Ezio Greggio, 64 anni, presenta sui social il figlio Gabriele. Il conduttore di "Striscia la notizia" ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme al secondogenito, nato dall'amore per la ex Isabel Bengochea, tratto da una giornata trascorsa insieme nel mare di Ischia, dove in questi giorni è in corso l' "Ischia Globel Music Fest".

Gabriele Greggio: "Studio per diventare attore"

Classe 1995, Gabriele è tale e quale a papà, non solo nei lineamenti del viso profondamente simili, ma anche nelle ambizioni. Il ragazzo, infatti, ha ereditato dal padre la passione per il cinema e da tempo studia recitazione in giro per il mondo, prima a New York ed oggi a Londra. Impossibile dunque mancare alla manifestazione di spettacolo Ischiata, dove raggiunge il papà però imparare sul campo e godersi qualche evento mondano: "Sono cresciuto in un ambiente dove l’arte e lo “show business” era di casa, è stato facile innamorarmi del cinema e in particolare del mestiere dell’attore - ha raccontato tempo fa - Mio padre mi ha sempre portato sui suoi set dei film e nel backstage di “Striscia la Notizia”. Osservare come un film viene organizzato e realizzato mi ha sempre affascinato. Mi colpiva sapere quanta preparazione c’era dietro l’arte della recitazione che sembra così spontanea e naturale".