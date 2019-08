Ezio Greggio, incidente in auto con Romina Pierdomenico: “Inseguiti dai paparazzi”

Vacanza segnata da una incresciosa disavventura quella di Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico, coinvolti in un incidente d’auto a Ibiza che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze. A raccontare l’episodio sui social è stato il conduttore che ha spiegato la dinamica dell’accaduto e rassicurato sulle condizioni di salute sue e della compagna, alla quale dopo i controlli in ospedale è stato riscontrato un piccolo trauma al collo. Nel post scritto a corredo di un’esaustiva immagine, Greggio ha spiegato che prima dell’incidente lui e la compagna erano inseguiti dai paparazzi, i quali, dopo l’impatto, non si sarebbero fermati a sincerarsi delle loro condizioni di salute.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, incidente in auto a Ibiza: “Inseguiti dai i paparazzi”

Ezio Greggio si trovata a Ibiza con la fidanzata Romina Pierdomenico, showgirl con cui ha condotto la nuova edizione di ‘La sai l'ultima?’ su Canale 5, quando è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale.

“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ho avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok”, ha spiegato Greggio su Instagram prima di raccontare il coinvolgimento dei paparazzi: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi ( e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco ) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti”.

Infine, il messaggio diretto ai fotografi: “Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e.... « tacci vostri! » !!! Tiè (bis)!!!”, corredatata a un'mmagine che tanto esplicita un certo risentimento.