Canino a cuore aperto: "Innamorato ma non corrisposto, lui non riesce ad affrontare la cosa"

Sogna un grande amore Fabio Canino, ma l'uomo con cui vorrebbe condividerlo non è pronto. Il giudice di 'Ballando con le stelle' lo ha confessato a Pierluigi Diaco durante una puntata di 'Io e Te', confidando tante altre cose della sua vita privata.

"Sono innamorato, ma non corrisposto - ha spiegato - Lui non riesce ad affrontare questa cosa. Per amare ci vuole coraggio". Nessun nome, ma dalle parole di Canino si tratta di un sentimento molto forte: "Le parole che mancano al cuore sono quelle non dette. Meglio dire una parola di troppo perché poi si può chiedere scusa. I silenzi invece lasciano vuoti e creano distanze. Al mio cuore manca una persona". Tra i rimpianti, quello di non avere avuto un figlio: "Ora è troppo tardi. Peccato, perché sarei stato un bravo padre".

Durante l'intervista, Fabio Canino fa anche un tuffo nel passato: "Avevo il complesso delle orecchie a sventola. Da piccolo ero un ragazzino molto buono, quello che stava sempre con la mamma, giocava sempre nel cortile. Crescendo, quando non fai mistero di essere omosessuale, tentano di bullizzarti. Io non gliel'ho mai permesso: quelli cercavano di menare con le parole, io menavo con le mani e li lasciavo senza che sapessero cosa dire".