Fabio Cannavaro dalla Cina: "Oggi è finita la mia quarantena, ecco la mia testimonianza"

Fine quarantena per Fabio Cannavaro. L'ex capitano della Nazionale, attuale Football manager del Guangzhou Evergrande, racconta via social come la Cina, paese in cui vive e primo epicentro dell'epidemia di coronavirus, stia riuscendo a risollevarsi dopo il picco dell'emergenza sanitaria. Parole di peso in un momento in cui l'Italia è nel pieno della sua battaglia, con 60 milioni di cittadini chiamati a restare in casa per rispettare le norme anti-contagio imposte dal Governo.

La testimonianza di Fabio Cannavaro dalla Cina

Questa mattina Cannavaro ha spiegato la situazione nel continente asiatico in un video pubblicato su Instagram. "Ciao ragazzi - ha detto - Per me è finita la quarantena. Questo è il documento che mi permette di girare per la Cina liberamente. Stamattina gia sono stato al centro commerciale, ho fatto un giro in banca, sono andato a pranzo fuori". Questo non significa, però, che le misure restrittive sono state azzerate: le regole sono solamente allentate: "C'è ancora grande attenzione ovunque. Ovunque misurano la temperatura e tutti indossano mascherina e guanti. Insomma, c'è molta attenzione ma la vita sta tornando alla normalità quindi questo ci deve far ben sperare in italia".

Come è noto, in Cina si è scelto di affrontare la pandemia nella maniera più drastica: "Immagina una città di 30 milioni di abitanti deserta - ha raccontato il calciatore nei giorni scorsi - era come un film dell'orrore. In Italia la situazione è difficile. Vedo gente per strada. E il problema sono gli ospedali, non ci sono letti per tutti". Infine un monito all'Europa: "Avevano l'occasione di chiudere i Paesi, le città e non lo hanno fatto. Avrebbero dovuto chiudere tutto".