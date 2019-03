Fabio Ferrari, il successo negli anni '80 poi la tossicodipendenza: "Dovevo scegliere tra vivere e morire"

"Io icona degli anni '80? Non mi arrabbio, anzi è un orgoglio, un piacere", così Fabio Ferrari ai microfoni dei Lunatici su Radio 2. L'attore romano, indimenticabile nei panni di Chicco, uno dei protagonisti della serie tv cult "I Ragazzi della terza C", ricorda con grande emozione quegli anni. "Chicco ormai è un mio amico - ha spiegato - E sono molto legato anche a Pappola, ruolo interpretato in Vacanze in America. Quello è stato il mio esordio al cinema, non avevo mai girato nulla. E' stato un caso che io abbia fatto quel personaggio, avrei dovuto interpretare un ruolo più piccolo e diverso, un attore si sentì male in America e io presi il suo posto. Per me fu una grande occasione, mi ha portato bene".

Il personaggio di Chicco, però, è quello che lo ha portato al successo e che ancora oggi si trascina dietro: "Interpretarlo è stato un'arma a doppio taglio. Oggi può capitare che mi fermino per strada e mi dicano 'ciao Chicco ti ho visto nel film di Pupi Avati'. Diciamo che un po' l'ho patito, ma alla fine mi ci sono abituato. E' stato un periodo felice, di grande divertimento. Con alcuni dei ragazzi della Terza C siamo rimasti in contatto".

Fabio Ferrari ha avuto problemi legati alla tossicodipendenza: "I miei guai risalgono a trenta anni fa. Non è vero che ci si droga perché si sta male. Non ho mai visto un depresso che ricorre alla droga. Ho visto persone che vanno in depressione dopo averla usata. E' una cosa ben diversa. Per me si usano gli stupefacenti, parlo di quelli di una volta che purtroppo ora sta tornando, quando uno sta bene, è contento, pensa che tutto sia un gioco, pensa che possa fare tutto e che ogni cosa resti sotto controllo. Invece non è così e alla fine ci rimani sotto. Mi sono reso conto di essere diventato dipendente in modo abbastanza rapido, è durato tutto due o tre anni. Poi mi sono accorto che facevo solo quello. Quindi mi sono ritrovato a scegliere tra il vivere e il morire. Ho deciso che volevo vivere e in un periodo abbastanza breve, grazie a una grande forza di volontà, ne sono uscito".