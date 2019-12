Fabio Fognini papà bis: la prima foto social con la figlia Farah tra le braccia

A qualche ora dal lieto annuncio con cui ha comunicato la nascita della figlia Farha, Fabio Fognini si è mostrato sui social mentre culla la piccola, frutto dell’amore per la moglie Flavia Pennetta.

“Benvenuta piccola Mimmi”, ha scritto il tennista a margine dello scatto che vede lui tenere tra le braccia la sua secondogenita arrivata a due anni di distanza dal maschietto Federico e a tre dal matrimonio con la campionessa brindisina. “È una stanchezza che non ha prezzo. Auguro a tutti di provare emozioni indescrivibili come quella di oggi! Grazie a tutti per gli auguri”, ha poi fatto sapere attraverso le storie Instagram, mentre messaggi da parte di colleghi, amici e gente comune continuano ad arrivare come benvenuto alla piccola Farah, dal nome tanto inconsueto quanto pieno di significato.

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, nata la seconda figlia: il significato del nome Farah

Dopo il primogenito Federico, Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno scelto l’inconsueto nome di Farah per la piccola appena nata che così ha, proprio come i genitori e il fratello, un nome con le stesse iniziali dei componenti della famiglia. Almeno due sono le origini che potrebbe avere il nome: una fa riferimento alla parola inglese ‘fair' che vuol dire ‘bella, piacevole', un’altra al persiano che rimanda al significato di ‘gioia, carisma’ e ricorda la moglie dello scià di Persia Farah Diba. Del nome esiste anche la versione italiana Fara che si festeggia il 3 aprile in ricordo di Santa Fara, patrona di Cinisi.