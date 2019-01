Dal cinema al trattore, Fabio Testi: "Ora vivo in campagna con la mia famiglia"

Fabio Testi dice addio al caos della metropoli. Dopo tanti anni trascorsi a Roma per ragioni professionali, l'attore va a vivere in campagna insieme alla compagna e ai figli. "Vivo nella mia tenuta di Affi (provincia di Verona, ndr) che ho comprato dal mio bisnonno, con la mia famiglia”, racconta al settimanale 'Vero' in edicola questa settimana, a cui spiega la sua nuova scelta di vita.

Fabio Testi oggi vive in campagna

Testi ha spiegato di essersi stancato della confusione che una grande città porta con sé. “Sono nativo di Pescheria del Garda e, per il mio lavoro di attore, ho sempre fatto la spola tra questo luogo e Roma, che ho definitivamente abbandonato perché non mi divertivo più”. Non solo, a spingerlo verso questa scelta anche la passione per la natura, adesso infatti si dedica alla coltura sperimentale: “Produco circa dieci quintali d’olio extra vergine d’oliva l’anno – ha proseguito – ma non lo commercializzo. Lo utilizzo per la famiglia e gli amici. Mi sono anche dedicato alla coltura sperimentale del tartufo nero pregiato, che richiede tempo e fatica. Con un impianto fotovoltaico produco l’energia pulita per il fabbisogno della tenuta”.

Non per questo, Testi ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Tutt'altro: è ancora impegnato sui set in giro per l'Italia e può contare su un sussidio da artista: "Di 1500 euro al mese”.