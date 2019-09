Fabio Troiano alla luce del sole con Eleonora Pedron, l'ex su IG: "Schifata"

Prima i rumors e le foto rubate in Sicilia che hanno confermato la loro relazione, poi l'ufficialità a Venezia, pochi giorni fa, sul red carpet della Mostra del Cinema, dove sono arrivati insieme e regalato ai fotografi un bacio da incorniciare. Tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano è amore e l'amore, si sa, fa sempre qualche danno.

In questo caso a restare scottata è Anny Centis, ex fidanzata dell'attore, che ha incassato copertine e paparazzate delle ultime settimane, ma forse non ha retto allo sfoggio di tanta passione in un'occasione pubblica così seguita mediaticamente. "Schifata" è il suo post su Instagram che lascia poco spazio all'immaginazione, ma se qualcuno non era ancora convinto che fosse una frecciatina per l'ex, i commmenti degli amici lo confermano.

Fabio Troiano e Anny Centis sono stati insieme 6 anni e secondo alcune indiscrezioni la causa della loro improvvisa rottura sarebbe stato proprio il colpo di fulmine dell'attore per Eleonora Pedron, che lo scorso inverno aveva detto addio alla iena Nicolò De Vitiis. I due si sono conosciuti a inizio estate e da allora sono inseparabili.