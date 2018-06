Fabrizio Corona: “Belen cambia gli uomini, è ossessionata dall’estetica maschile”

(Nel video Fabrizio Corona parla di Andrea Iannone, Stefano De Martino e Belen)

“Ma quello non è Iannone… Non sono io?”: Fabrizio Corona ha ironizzato (ma nemmeno tanto) sulla somiglianza tra lui e Andrea Iannone, pilota di moto Gp ultimo fidanzato di Belen Rodiguez (con cui pare si sia lasciato) quando Federica Panicucci ha mostrato sullo schermo dello studio di Mattino 5 la sua foto.

Ospite del programma mattutino di Canale 5, l’ex re dei paparazzi ha anche chiesto un cappellino per far notare la somiglianza con il compagno della sua storica ex fidanzata che - dice - “è ossessionata dall’estetica maschile sia nella parte fisica che nell’abbigliamento. Lei i suoi uomini li cambia, li fa diventare più belli”.

Il riferimento alla showgirl argentina è arrivato dopo che Corona ha anche sottolineato come anche Stefano De Martino si sia molto trasformato dopo essersi fidanzato con Belen, incline – secondo il suo pensiero – alla ricerca costante della bellezza maschile.

“Quindi cerca te negli altri?”, gli ha chiesto Federica Panicucci: “Lei non cerca me, lei cerca la bellezza estetica. E io rappresento un modello di maschio”.

“Io e Silvia viviamo di nuovo insieme”

Oggetto dell’intervista rilasciata a Mattino 5 è stato anche il rapporto travagliato tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi.

Dopo la rottura annunciata qualche settimana fa, lui ha ammesso chiaramente di essere tornato insieme a lei: “Viviamo di nuovo insieme. Ora stiamo bene, siamo felicissimi”, ha detto a Federica Panicucci.

Sul matrimonio, però, si temporeggia: “Lei ha 24 anni, io 44 anni… Fa bene a non volermi sposare, sono un vecchio”, ha scherzato, ammettendo però che sì, lui il grande passo lo rifarebbe ancora.