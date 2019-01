"L'ansia da prestazione e il Cialis", l'amico di Fabrizio Corona svela tutto

Non ha peli sulla lingua Fabrizio Corona, che nell'ultima intervista rilasciata pochi giorni fa al Corriere della Sera ha rivelato di ricorrere all'"aiutino" sotto le lenzuola (il Cialis, pillola che migliora la prestazione sessuale). Non perché abbia problemi di erezione - ha assicurato - ma per "non avere pensieri".

A svelare ulteriori dettagli sulla sfera intima dell'ex re dei paparazzi il suo chirurgo plastico, ma soprattutto amico Giacomo Urtis: "Le sue sono insicurezze mentali dovute anche all'ansia da prestazione - ha spiegato ai microfoni di Latte e Miele, come riporta Dagospia - perché Fabrizio frequenta ragazze molto esigenti. E poi si è talmente abituato a prenderlo che ormai è diventata la sua 'pillola quotidiana'. Che poi è un vaso dilatatore e quindi male non gli fa".

E sui ritocchini, anche quelli ammessi da Corona, spiega: "Da sempre faccio delle cose su di lui. Sto parlando di medicina estetica, con interventi chirurgici, come Peeling, Botox, Acido ialuronico, pool di vitamine con aminoacidi, ecoenzimi. Tutte cose che servono a mantenere il viso. Corona voleva ritoccarsi il naso, ma alla fine abbiamo fatto il Rinofiller liquido. Praticamente abbiamo riempito quei punti in cui il naso non era perfetto dandogli plasticità, e quindi un effetto più naturale. Cosa non sopprta di sé? Della sua faccia non sopporta le imperfezioni. Come le zone d'ombra che si creano quando dimagrisce troppo e la guancia scende. Quindi gli piace essere riempito nelle zone zigomi e naso".

Fabrizio Corona: "Sono tutto rifatto. Botox e filler ogni due o tre mesi"

L'ex re dei paparazzi, attentissimo alla sua immagine, lo ha ammesso senza problemi. Il chirurgo plastico andava anche in carcere per dei controlli. Nessuna iniezione, solo controlli di routine. "Sono rifatto completamente anche se non si vede" ha ammesso al Corriere.