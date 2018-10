Fabrizio Corona e il Gf Vip si sono messi d’accordo? Interviene Gabriele Parpiglia

Da giovedì sera non si parla d’altro. Anche se gli ascolti tv non hanno raggiunto i numeri sperati, la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona sta avendo il suo lungo e 'importante' strascico. Nelle ultime ore è stato diffuso anche un video sul canale Youtube di Gossippiamo, nel quale appare Corona, nel camerino, mentre prepara le scene prima di fare il suo ingresso dalla porta rossa della casa di Cinecittà.

“Com’era la scena dell’accendino? Fammela rivedere?”, dice Corona. “Hai 22 minuti - aggiunge poi Parpiglia – le dici ‘aspetta, adesso andiamo a fumare la sigaretta in giardino’”. Il video di chiude così, senza fare neanche accenno al possibile scontro con Ilary Blasi, ma sul web si scatena il putiferio e sono in molti a dire che tutto sia stato preparato.

A chiarire la situazione ci ha pensato, prontamente, Gabriele Parpiglia – caro amico di Fabrizio Corona, nonché protagonista del video incriminato. Il giornalista, su Instagram, ha spiegato che quelle circolate sono state solo bufale: “Vergognatevi! Erano le prove del promo lanciato a inizio puntata nel camerino. Ignoranti!”.

“Quando si gira una scena, si guarda in camera audio, luci, eccetera. Per capire se rifarla o no. C’erano autori e registi. Vergognatevi, co***oni! Vivere di fakenews… che vita di m***a”, ha continuato Parpiglia, senza mezzi termini. Come ha spiegato nella sua stories, per prassi si girano delle scene, Corona ne avrebbe dovute girare 5/6 e di questo di parlava nel video. Niente di più.

Dopotutto, se si fosse trattato di un dettaglio da tenere ben segreto, difficilmente qualcuno sarebbe riuscito ad entrare nel camerino di Corona per filmare quella scena con lo smartphone e poi diffonderla tranquillamente su Youtube. Non credete?