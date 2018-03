Fabrizio Corona esce dall'ospedale dopo il malore

“Fabrizio non sta bene. L’altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo". Così alcuni giorni fa Silvia Provvedi, 25 anni, ha raccontato il malore che ha colpito il compagno Fabrizio Corona, uscito dal carcere lo scorso 21 febbraio. Oggi la rivista 'Di Più' in edicola questa settimana documenta il ritorno a casa dell'ex re dei paparazzi.

Il magazine immortala Fabrizio fuori dall'ospedale milanese dove è stato ricoverat. E' visibilmente provato e viene accompagnato da un amico che lo sostiene.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa: “Eravamo a casa… - ha raccontato la cantante, legata da due anni a Corona - Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice “Silvia, questa volta muoio”.

Come è emerso dai processi sostenuti in passato, Corona soffre di attacchi di panico. Ed è probabile che i sintomi fossero legati proprio a questo disturbo. “Ne aveva già avute in passato”, ha precisato Silvia.