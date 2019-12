Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric

“Regalo mio più grande”: questo il titolo delle foto che mostrano l’abbraccio tra Fabrizio Corona e il figlio Carlos nel giorno di Natale.

Il momento dell’incontro tra l’ex re dei paparazzi (a cui è stato concesso il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso una casa di cura per quattro anni) e il ragazzo 17enne nato dal matrimonio con Nina Moric è stato divulgato dal profilo Instagram di Corona, attualmente gestito dal suo staff. Tanti i messaggi dei follower felici di ritrovare insieme padre e figlio, tra cui anche quello della stessa modella che ha commentato l’immagine con un emozionato “Non servono parole”.

Tra i due ex coniugi, infatti, i rapporti sono ormai sereni, lontani dagli attriti che in passato li avevano tenuti distanti per il bene dell’adorato Carlos che ha potuto ricongiungersi con il padre nel giorno dell’anno che mette al primo posto gli affetti più importanti.

Perché Fabrizio Corona è uscito dal carcere

Fabrizio Corona è uscito dal carcere il 7 dicembre scorso. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso all'ex agente fotografico il differimento di pena con detenzione ai domiciliari presso un istituto di cura in provincia di Monza-Brianza. Il magistrato ha ritenuto che la patologia di cui soffre Corona (definita una "patologia psichiatrica") "non può essere adeguatamente curata" in un carcere; per di più, il giudice non ha ravvisato una pericolosità dal punto di vista sociale né allarme sociale per i reati commessi da Corona, per i quali è stato condannato (ha un cumulo di pene per nove anni e otto mesi).