Fabrizio Corona duramente attaccato per una foto di Carlos, Nina Moric: “Parole sante”

Nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha postato su Instagram una foto del figlio Carlos in giacca e cravatta e gli ha dedicato la frase “Fiero di te”. Subito dopo, però, l’ex paparazzo dei vip ha taggato la pagina ufficiale del figlio e quella del suo brand ‘Adalet’.

Una scelta che è stata sottolineata e criticata duramente, in particolar modo, da un follower: “Mi spiace solo che pubblichi una frase e foto per tuo figlio e subito dopo ti sponsorizzi sto marchio adalet (che fra non moto farà il suo ciclo di bancarotta e intrallazzi”.

Il commento non è passato inosservato a Nina Moric. La mamma di Carlos, ex compagna di Fabrizio Corona, riprendendo il post di quell'utente ha risposto: “Parole Sante”.

E’ l’ennesima volta che Fabrizio Corona e Nina Moric si scontrano attraverso i social. Recentemente, però, tra i due era tornata la pace. Che questo commento riaccenda la conflittualità? Staremo a vedere.