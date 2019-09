Fabrizio Corona provato in carcere: ecco i primi scatti da San Vittore (FOTO)

Avevano fatto pace a marzo, poco prima che lui venisse di nuovo arrestato. E così oggi è Barbara d'Urso a consegnare al pubblico le prime immagini di Fabrizio Corona recluso nel carcere di San Vittore, dopo il lungo silenzio mediatico che ha accompagnato gli ultimi sei mesi dell'ex re dei paparazzi. Il video sarà mostrato domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, in esclusiva a 'Live - Non è la d'Urso'.

Le prime foto di Corona in carcere

La clip è stata girata dalle telecamere del programma lo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. Inoltre, ai microfoni di 'Live', le testimonianze di chi in carcere ha incontrato l’ex re dei paparazzi. La d'Urso torna così ad accendere i riflettori sulla vita di Corona: la conduttrice e l'ex agente fotografico si erano riappacificati in diretta televisiva dopo anni di lontananza proprio durante la prima puntata di 'Live'. "Ti voglio chiedere scusa soprattutto per tuo figlio. E non voglio che si pensi che io non sia coerente ma che sono migliorato, che è diverso", aveva detto Fabrizio alla presentatrice, furiosa dopo la pubblicazione di un servizio fotografico. "Il perdono va dato sempre: in questo caso io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio, ma l’importante è che tu l’abbia fatto pubblicamente", la sua risposta.

Corona in carcere da marzo

Corona è stato arrestato a fine marzo, quando il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha sospeso l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina. Una decisione legata alle violazioni che l'agente fotografico avrebbe commesso nei mesi precedenti, infrangendo le disposizioni che gli aveva imposto il tribunale. A fine febbraio Luerti aveva diffidato Corona: gli aveva imposto di non lasciare più la Lombardia per serate e programmi televisivi fino al 30 marzo. Secondo l'accusa Corona avrebbe commesso una serie di violazioni delle disposizioni e ciò avrebbe dimostrato la sua "colpevole ed eccessiva superficialità".