Fabrizio Corona e Ludovica Valli insieme, spunta il video bomba: le immagini "rubate" in discoteca

Archiviata la love story con Silvia Provvedi, Fabrizio Corona non smette di alimentare pettegolezzi. Dopo il riavvicinamento all'ex moglie Nina Moric, sancito esclusivamente a beneficio del figlio Carlos Maria, 16 anni, si è parlato di una presunta relazione (mai confermata) con la modella veronese Zoe Cristofoli, testimonial 22enne del brand "Adalet", di cui Corona è proprietario, ed oggi spunta un nuovo video che lo vede molto complice con Ludovica Valli, ex tronista di 'Uomini e Donne' e sorella della più famosa Beatrice.

A lanciare il gossip è un "testimone oculare" dell'incontro, che sarebbe avvenuto ieri sera, tra l'ex re dei paparazzi e la 21enne emiliana. "Ieri - scrive la "gola profonda" all'indirizzo di GossipTvOfficial, seguitissimo profilo di cronaca rosa - ho avvistato Fabrizio Corona e Ludovica Valli al gazebo bay a Margherita di Savoia, in Puglia, mentre si baciavano e abbracciavano". A corredo della segnalazione ci sono anche alcuni video [QUI I VIDEO] in cui i due si mostrano in atteggiamenti ambigui, tra sorrisi, abbracci e complicità. Le clip non sono molto nitide e non sembra possibile parlare con certezza di un flirt, ma il feeling c'è e si vede... Sta per nascere una nuova coppia nel mondo dello spettacolo?