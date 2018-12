Corona inarrestabile: l'ex agente compra una Rolls Royce. E il suo autista reagisce così

"Perché sei contento e vestito elegante? Perché ti ho preso la macchina nuova. Una Rolls Royce. Chi te l'ha comprata?". Fabrizio Corona spiazza il suo autista, il mitico Gianni, diventato ormai vero e proprio personaggio social da quantdo è entrato a fare parte della crew dell'ex re dei paparazzi.

L'ultimo acquisto di Corona è stato immortalato tra le Instagram Stories. L'ex agente fotografico che mostra la carrozzeria e gli interni del suo nuovo bolide. Il fidato Gianni sorride con gli occhi che brillano. "Ma lo sai quanto è costata questa macchina? - lo incalza Fabrizio - Beh, direi che a questo giro ti puoi ritenere soddisfatto". Poi scherza: "Se spacchi questa macchina mi incaz*o come un animale".

Ma non è certo la prima volta che Corona sfoggia lussuosissime automobili. Basta tornare indietro al 2016, quando consegnò alla ex fidanzata Silvia Provvedi le chiavi di un SUV bianco del 'modico' valore di 100 mila euro, lo stesso modello d'auto con cui in passato aveva omaggiato le sue ex Nina Moric e Belen Rodriguez.