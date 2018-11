Fabrizio Corona e il nuovo gesto 'amichevole' per Francesco Totti: “Pronto per la battaglia”

Dopo la lite al Gf Vip con Ilary Blasi, Fabrizio Corona ha più volte sottolineato il rispetto e la stima che nutre nei confronti di Francesco Totti. Proprio qualche ora fa, l’ex paparazzo dei vip ha lanciato un altro messaggio all’ex Capitano della Roma.

Corona ha pubblicato, infatti, su Instagram una foto di lui, in discoteca, con la maglia di Francesco Totti. Già la scorsa settimana, a Verissimo, Corona aveva chiesto scusa a Ilary Blasi, per quello che era successo in tv: “Ho detto quelle cose, e ho sbagliato i modi e i toni - aveva sottolineato l’ex paparazzo dei vip, per poi aggiungere in riferimento a Totti - Lui è d’accordo con me, lei ha sbagliato, altrimenti quel post di scuse non l’avrei scritto”.

La maglia di Totti indossata in discoteca è un altro gesto amichevole nei confronti di Francesco, che però non è stato particolarmente gradito dai followers. In molti si sono scagliati contro l’imprenditore, dicendogli di non essere degno di indossare quella maglia.

“Sei obbrobrioso e dovresti aver vergogna ........ continua giocare con le tue magliette e lascia stare quelle di chi si è guadagnato il rispetto e l’amore facendo il suo mestiere....... sei miserabile”, scrive qualcuno. “Datte na calmata e togliti quella maglia che non sei degno”, aggiunge un altro. “Io ti apprezzo Fabrì ma questo gesto si chiama leccare il c**o”, è il parere di un terzo utente. E i commenti si indignazione per quel gesto sono stati davvero molti.

Cosa ne penseranno Francesco Totti e Ilary Blasi?