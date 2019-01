Fabrizio Corona: "Gli psichiatri mi dissero che Carlos non è un bambino come tutti"

Fabrizio Corona si racconta senza filtri nella sua nuova autobiografia "Non mi avete fatto niente", in libreria dal 22 gennaio. L'ex re dei paparazzi tocca ogni ambito della sua vita, dagli anni in carcere al lavoro, dalle donne della sua vita, Belen Rodriguez e Nina Moric, all'affetto per il figlio Carlos. A rivelare alcuni stralci del libro è il settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 16 gennaio.

Fabrizio Corona sul figlio Carlos: "Gli psichiatri mi dissero che non è come gli altri"

Corona non ha dubbi: si definisce ancora innamorato di Belen. Con lei, la complicità non è mai finita. E' lei che ha chiamato quel giorno in cui i dottori gli telefonarono per parlare del figlio Carlos Maria, avuto da Nina Moric. “Il 21 maggio vengo chiamato dagli psichiatri che seguono mio figlio Carlos - scrive Fabrizio - Mi dicono che non è un bambino come gli altri, mi danno una brutta notizia che non posso rivelare. Piango, sto male, come se mi fosse crollato il mondo addosso. Istintivamente compongo il numero di Belen, perché il mio istinto e il mio cuore deragliano verso casa Rodriguez. Mi risponde subito e le basta un attimo per intuire che ho problemi. Quando mi accoglie a casa sua l’abbraccio e inizio a piangere. Ed è come se non ci fossimo mai allontanati”.

Fabrizio Corona: "Provai a baciare Belen, ma lei mi rifiutò"

Corona al momento è single. Dopo la rottura con Silvia Provvedi, arrivata la scorsa estate, si è parlato di un flirt con la giovane influencer Zoe Cristofoli, presto naufragato. Nella sua testa, c'è sempre e solo lei: Belen Rodriguez, showgirl argentina a cui è stato legato per quattro anni fino al 2012. “È come se non ci fossimo mai allontanati. Come se non avesse mai sposato Stefano De Martino, amato Andrea Iannone e io non fossi mai stato con Silvia […] Ho la sensazione che quelle parole nascondano la possibilità di tornare insieme” scrive lui. Poi però Fabrizio si tradisce, una sera prova a baciarla e lei lo rifiuta: “Una sera commetto un gravissimo errore” svela “Belen mi invita a cena a casa sua, bevo e provo a baciarla. Lei mi ferma […] Io ormai mi sono messo in testa che la devo baciare. Sono ubriaco, forse insisto, le chiedo di dormire lì. Lei mi caccia di casa. Decido si non cercarla più”.