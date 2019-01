Fabrizio Corona presenta il libro "Non mi avete fatto niente" con Massimo Giletti | FOTO

Presentato ieri, martedì 22 gennaio, l'ultimo libro di Fabrizio Corona, "Non mi avete fatto niente". L'ex re dei paparazzi ha accolto il pubblico insieme al giornalista Massimo Giletti, che ha condotto da serata. Già nei mesi scorsi, i due avevano collaborato: Corona è stato infatti ospite più volte di "Non è l'Arena", per cui recentemente ha realizzato un servizio a proposito dello spaccio nel bosco di Rogoredo, a Milano.

La presentazione della autobiografia è avvenuta locale "Fiftyfive". Al termine dell'evento, Corona ha rilasciato le interviste di rito ai giornalisti accorsi. Per i fan e i curiosi presenti, invece, a seguire è arrivata musica, aperitivo ed open bar.

Non mi avete fatto niente, nuovo libro di Fabrizio Corona

Ma di che cosa parla "Non mi avete fatto niente"? Ebbene, l'uomo più discusso d'Italia ha deciso di mettere nero su bianco tutti i segreti - o meglio i misteri - legati ai suoi ultimi, travagliati anni. Corona si leva il cerotto dalla bocca e parla di tutto: rapine subite e malavita, sequestri e denunce, arringhe e odio, calciatori e cacciatori di denari, soldi rubati e tradimenti, ingiusta giustizia e politica, regole e regolamenti di conti fuori e dentro la galera, carcere e lacrime, dolore e amore, come quello per suo figlio Carlos Maria che ha chiesto al papà di poter essere presente in questo libro con una lettera aperta, molto toccante, in cui spiega chi è per lui quel padre che ha sempre chiamato solo "Fabrizio".