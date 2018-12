Fabrizio Corona aggredito dai pusher, i video sui social. Parpiglia: "Cerca la morte a tutti i costi"

Dopo l'aggressione avvenuta questa notte nel boschetto di Rogoredo, a Milano, in una delle piazze di spaccio più note della città, Fabrizio Corona ha condiviso sui social i video dei soccorsi. L'ex re dei paparazzi si sera recato nella zona insieme ad alcuni collaboratori con telecamera nascosta per girare un servizio per La7, ma è stato riconosciuto.

L'aggressione a Fabrizio Corona

L'aggressione è avvenuta intorno alle 22.30 di ieri. Le immagini riprese da Corona sarebbero dovute andare in onda nel programma di Massimo Giletti 'Non è l'arena'. L'ex agente fotografico però non ha fatto in tempo a portare a termine il suo lavoro perché presto riconosciuto dalle persone presenti sul posto.

Aggressione Corona, i video sui social

Nelle clip condivise su Instagram, Corona è immortalato sul lettino dell'ambulanza, prima sdraiato e poi seduto. Le infermiere lo invito a recarsi al pronto soccorso per fare gli accertamenti necessari, ma lui in un primo momento sembra reticente. Poi racconta: "Ad un certo punto mi sono trovato per terra sdraiato con quattro che mi tenevano e uno che mi puntatava il coltello. Questi non ci metteono un attimo a darti una coltellata. E' pazzesco. Mi gira un po' la testa adesso".

Aggressione Corona, il commento di Gabriele Parpiglia

Incalzato su Instagram, interviene sulla questione anche Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale 'Chi ed autore televisivo ma sopratutto amico fraterno di Corona. A chi gli chiede infatti cosa avesse "combinato" Fabrizio, Parpiglia risponde così: "Credo stia cercando la morte a tutti i costi ma non ci riesce. Ieri stava girando per Giletti, così mi ha detto al telefono (non il suo, perché glielo hanno rubato). Il Solito. Ormai non mi stupirebbe più neanche vederlo mentre scala un grattacielo senza protezioni". E a quanti chiedono inoltre chiarimenti sulla presenza di Carlos Maria, figlio di Corona a cui lui stesso ha fatto cenno nel post in cui ha annunciato l'aggressione ("ora, in questo momento, ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos"), replica: "Carlos non era con lui".