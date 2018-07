Fabrizio Corona, pace fatta con Nina Moric: “Proviamo a ripartire per il bene di Carlos”

Tra Fabrizio Corona e Nina Moric è tornato, finalmente, il sereno.

A condividere su Instagram lo scatto che mette finalmente la parola fine a mesi di incomprensioni e dichiarazioni al veleno, è stato l’ex re dei paparazzi, autore di una foto inedita che vede insieme per la prima volta la modella croata sua ex moglie, il figlio Carlos e la nonna Gabriella, dopo anni di lotte legali per l'affidamento.

“La vita ci da’, la vita ci toglie, la vita ti insegna ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale”, è la didascalia che accompagna l’immagine: “Perdonare non è da deboli incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene”.

Le intenzioni di Fabrizio Corona e di Nina Moric sembrano, dunque, finalizzate a voltare definitivamente la pagina nera del risentimento covato negli anni.

Fabrizio Corona, Nina Moric e il figlio Carlos

Solo qualche mese fa, l’ex manager, parlando dell’amore per il figlio 15enne Carlos Maria avuto da Nina Moric, ebbe parole molto dure verso la ex moglie entrata come ospite Grande Fratello. “Pietoso! Vergognoso! Si è fatta strumentalizzare. Prima di questa apparizione mi ero ripromesso di aiutarla. Ora non le risponderò mai più al telefono”, disse nel corso di un’intervista a Verissimo: “Questo tipo di dolore non si strumentalizza. Carlos è un bambino ‘plusdotato’ a livello intellettivo: è un ragazzo di 16 anni che il sabato sera non va in discoteca ma legge libri di Karl Marx”.

Dal canto suo, Nina Moric non ha mai fatto mistero della sofferenza provata nel non poter riabbracciare il suo amato Carlos, in affido alla nonna Gabriella Corona da tre anni.

“Da quando ci hanno separati tre anni fa, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più”, raccontava la modella croata. Ora alla luce di quest’ultima foto, la situazione sembra fortunatamente, cambiata.