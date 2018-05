Pienone a Udine per Fabrizio Corona, ma lui non si presenta

Tanta folla... per nulla! Niente Fabrizio Corona a Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento era fissato per le 19 di mercoledì sera al "Tango Cafè", per l’inaugurazione della “Terrazza Tango”, ma l'ex re dei paparazzi non si è presentato. Molte donne, di tutte le età, fra le persone in attesa di Fabrizio, che tanto ha fatto discutere negli ultimi anni nel mondo del gossip e della cronaca giudiziaria.

Come riporta UdineToday, all’attesa però è seguita la delusione, visto che l’ex di Belen Rodriguez e Nina Moric, tornato in libertà dallo scorso 21 febbraio dopo 16 mesi di reclusione, non è arrivato all'evento fissato. E sulla pagina Facebook dell’evento sono comparsi alcuni messaggi “poco teneri” nei suoi confronti.

