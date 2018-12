Fabrizio Corona, rivelazioni bomba sul suo giornale: il retroscena su Belen

Tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez c'è un legame molto forte, sopravvissuto alla fine della loro storia d'amore e alla bufera giudiziaria che ha travolto l'ex re dei paparazzi. I due si sono ritrovati, da amici, anche se è evidente che hanno un rapporto speciale.

Impossibile per Corona dimenticarla, ed è di lei che parla nel primo numero di "The King", il nuovo giornale online con cui si riaffaccia al mondo del gossip. "Abbiamo fatto faville, ci siamo amati follemente - racconta - Quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano. E lei sa che molto è stato grazie a me. Resterà nel mio cuore finché vivrò. Ma questo non vuol dire che la vedo, ci esco e ci provo... Lei ha la sua vita, io la mia. Ma il legame esiste, è innegabile".

Un rapporto speciale, appunto, così come i ricordi che condividono. La stessa cosa non può dire di Asia Argento, con cui ha avuto una storia lampo nata e finita poche settimane fa: "Mi sembra che su quella giostra Asia ci sia salita volontariamente. Per parlare di noi due ha fatto almeno tre ospitate importanti su tutti i grandi contenitori televisivi, ha preso gettoni per oltre 50mila euro e ora dice di voler scendere come se su quella giostra ce l'avessi trascinata io per i capelli? Lei è tutt'altro che una sprovveduta svampita. Lei sulla giostra ci è salita, si è pure divertita, ci ha guadagnato".