Corona, l'avvocato dell’uomo coinvolto nella rissa sfiorata: “Aggredito e minacciato”

Il video pubblicato da Milano Today che riprende lo scontro verbale tra Fabrizio Corona e un uomo davanti ad una discoteca di Milano continua a far discutere.

Ivano Chiesa, il legale dell'ex fotografo dei vip, ha dichiarato che l'uomo con cui l'ex re dei paparazzi è quasi venuto alle mani nella serata di mercoledì sarebbe un ex collaboratore di Fabrizio Corona.

L'episodio è avvenuto "verso le 20 di ieri sera e non di notte" - aveva raccontato il suo avvocato - vicino a una nota discoteca di zona Garibaldi a Milano, mentre Corona "stava rientrando a casa all’interno delle prescrizioni dell’ affidamento, perché può stare fuori dalla sua abitazione tra le 7 e le 20,30", e sull’episodio si era espressa anche la fidanzata di Corona Silvia Provvedi in un’intervista telefonica a Mattino Cinque.

L'ex re dei paparazzi sarebbe stato provocato da quell'uomo che, dopo l'arresto di Corona nell'ottobre 2016, gli avrebbe "rubato un Rolex da 15-20 mila euro ed è stato denunciato per questo", era stata la dichiarazione dell'avvocato Chiesa: "Lui ha visto l’ex collaboratore fuori da quel locale verso le 20, c’è stato un alterco tra i due che non si vede in quel filmato, Fabrizio ha reagito col suo carattere e gliene ha dette di tutti i colori". Per il momento l'ex re dei paparazzi non risulta denunciato per l'episodio, ma il fatto potrebbe avere ripercussioni sull’affidamento in prova.

Corona, rissa sfiorata davanti alla discoteca: l’altra versione

Diversa, però, è la versione dell'uomo con cui Corona ha avuto il diverbio.

Come riporta Milano Today, per lui parla il suo legale, Federico Costa Angeli, che precisa che "il mio assistito è stata parte puramente passiva degli accadimenti avvenuti la scorsa notte dopo le 20.30". L'uomo - si legge in una nota del suo avvocato - è stato "aggredito, ingiuriato e minacciato" mentre stava lavorando e "senza aver provocato in nessun modo le azioni" di Corona.

Rispetto alla questione dell'orologio, Costa Angeli respinge la ricostruzione del furto: "E' in corso anche un relativo procedimento nelle opportune sedi giudiziarie". Non solo: il legale dell'uomo (che preferisce l'anonimato e che, sottolinea Costa Angeli, "non ha mai prestato attività di lavoro subordinato al Corona") preannuncia la "stesura di una relativa querela che verrà depositata nei termini di legge", visti gli "ingenti danni" causati "dal comportamento e dalle parole proferite dal Corona".

