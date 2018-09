Fabrizio Corona, 'Mea culpa' su Instagram dopo una rissa a Milano: "Non succederà più"

Fabrizio Corona chiede scusa, con un video pubblicato su Instagram dopo essere ricaduto nella trappola dei suoi “demoni”, come lui li chiama ed esserci lasciato coinvolgere in una rissa.

Secondo quanto riporta Dagospia, l’ex paparazzo dei vip era a cena fuori, a Milano, quando un imprenditore avrebbe offeso l’ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos. E, a quel punto, non ci avrebbe visto più.

Tornare alla vita normale non è semplice, continua nello stesso video Fabrizio Corona che aggiunge:

“Quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile e tutto sembra che stia andando bene, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere nascosti. Mi dispiace, non succederà più. Devo cercare di imparare ancora un po’ di cose. Ma ci metto il cuore, per me ma soprattutto per mio figlio".