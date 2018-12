Corona, che stangata: arriva il conto dell'Agenzia delle Entrate, oltre 14 milioni

E' arrivato il conto per Fabrizio Corona. L'Agenzia delle Entrate chiede 14,5 milioni di euro all'ex re dei paparazzi per una serie di tasse non versate al fisco negli anni scorsi. E' quanto emerso dal procedimento in corso davanti alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano che aveva portato al sequestro della casa milanese di Corona - un appartamento di lusso del valore di 2 milioni di euro in Via de Cristoforis in zona Corso Como, cuore della movida meneghina - a una parte dei soldi nascosti nel controsoffitto.

In particolare, da quanto si è appreso in ambienti giudiziari milanesi, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di essere ammessa come creditore nei confronti di Corona nel procedimento milanese, depositando una serie di cartelle esattoriali non pagate dall'ex re dei paparazzi per un valore complessivo superiore ai 14 milioni di euro. La richiesta è stata respinta dal giudice Giuseppe Cernuto al termine dell'udienza sulla "verifica crediti" celebrata ieri: spetta infatti all'Agenzia, ha stabilito il giudice milanese, rivolgersi direttamente al diretto interessato per riscuotere la somma dovuta.

Nel provvedimento si fa riferimento agli ingenti guadagni realizzati dall'ex fotografo attraverso la promozione della sua immagine, un nuovo marchio di abbigliamento, ma soprattutto con ospitate in salotti televisivi che soltanto nelle ultime settimane gli ha fruttato 200 mila euro.

Il giudice si è invece riservato un approfondimento istruttorio sui 195 cartelle esattoriali relative a multe e contravvenzioni inflitte a Marco Bonato, ex braccio destro di Corona e intestatario del suo appartamento milanese ora sottoposto a confisca, e mai pagate. Dall'udienza di "verifica crediti" di ieri è comunque emerso che Corona ha pagato 8 milioni di euro al fisco negli ultimi anni.