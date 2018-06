Fabrizio Corona e Stefano De Martino, che coppia! Gli ex di Belen in posa per i fotografi

Fabrizio Corona e Stefano De Martino insieme per la prima volta: è successo al Pitti Uomo di Firenze, uno degli eventi di moda più attesi della stagione, dove i due accomunati da una ex fidanzata ed ex moglie del calibro di Belen Rodriguez, si sono incontrati e scambiati abbracci e sorrisi davanti ai fotografi.

A pubblicare l’approccio tra l’ex re dei paparazzi ora alle prese con il lancio del nuovo brand di abbigliamento ‘Adalet’, e il ballerino del talent ‘Amici’, è stato Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi, che su Instagram ha postato il video che li ritrae insieme con l’esaustiva didascalia “strani incontri al Pitti”.

E, in effetti, l’incrocio tra i due è evento singolare, visto che mai i due “ex di” si erano visti così nello stesso posto e disponibili nei confronti di chi si è affrettato a riprendere la scena.

Belen Rogriguez, la storia con Fabrizio Corona e Stefano De Martino

Tra i due ex di Belen Rodriguez, dunque, non c’è nessun attrito che in qualche modo possa essere legato al passato e quest’incontro lo dimostra.

La showgirl argentina è stata legata a Fabrizio Corona dal 2009 sino al 2012. Insieme la coppia stava tentando di mettere su famiglia, ma dopo un aborto spontaneo subito da Belen, la loro storia arrivò al capolinea.

Fu qualche tempo dopo la rottura con Fabrizio Corona che Belen si fidanzò con Stefano De Martino, i due hanno avuto un figlio, Santiago, e il loro matrimonio è durato tre anni.

Ora la showgirl, i crisi con l’attuale compagno Andrea Iannone, ha con entrambi gli ex “storici” un ottimo rapporto: lo dimostra l’incontro con Corona immortalato mesi fa dal settimanale Chi e le visite con il papà del piccolo Santiago con cui, ha precisato recentemente, c’è un grande affetto, ma nulla di più.