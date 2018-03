Fabrizio Frizzi, le immagini con la figlia Stella in un video emozionante: “Il mio capolavoro”

La puntata di ‘Porta a Porta’ in onda ieri 26 marzo su Rai Uno è stata dedicata completamente al ricordo di Fabrizio Frizzi.

Un commosso Bruno Vespa ha dato inizio alla trasmissione intitolata ‘Uno di voi, uno di noi’ con un filmato che ha mostrato il conduttore intento a cantare e a suonare al pianoforte ‘Io che amo solo te’ nel corso di una serata che omaggiò la sua carriera nel 2015.

Da Livia Azzariti a Michele Guardì, da Patrizia Mirigliani a Debora Caprioglio, tanti sono stati gli ospiti che hanno condiviso con il pubblico di Rai Uno i loro ricordi più belli di Fabrizio Frizzi, mostrato anche in un raro momento in cui parlò pubblicamente della figlia Stella ripresa in un video di cui – disse –“sono stato il regista”.

“Stella è il mio capolavoro”, rispose Fabrizio Frizzi a Bruno Vespa che gli chiedeva della sua piccola (oggi 5 anni): “Merito di Carlotta (Matovan, ndr, moglie del conduttore). E’ una grande responsabilità che mi godo tutta”.

“Sapevo che dovevo venire qua e per presentartela ho fatto il regista” spiegò poi introducendo un filmato esclusivo realizzato appositamente per quell’intervista a ‘Porta a Porta’: “Stella è la protagonista. Non ho fatto vedere gli occhi per una questione di protezione. La musica è una nonna nanna scritta per lei da mio fratello Luca”.

Il breve filmato che mostra i dolcissimi momenti trascorsi da papà e figlia insieme andò in onda sotto lo sguardo innamorato di Fabrizio Frizzi che, alla fine, commentò così il suo rapporto con la piccola: “Quando è successo (di diventare padre, ndr) è stata una sorpresa e una gioia infinita. Ora ho il compito di non ho certezza di lunghezza di permanenza, per questo devo dare molto spessore al mio rapporto con Stella”.

Qui, al minuto 10, il video realizzato da Fabrizio Frizzi sulla piccola Stella,