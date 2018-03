Gianfranco D'Angelo respinto al funerale di Frizzi: "Non mi hanno permesso di entrare"

In migliaia mercoledì a Roma per l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Piazza del Popolo gremita di gente, mentre nella Chiesa degli Artisti solo un centinaio tra familiari e amici. Qualcuno però non è riuscito a entrare, o meglio è stato respinto.

Gianfranco D'Angelo, amico del conduttore, ha espresso su Facebook tutto il suo dispiacere per l'accaduto: "Hanno detto che era una cerimonia per 'pochi intimi'. No comment. Ciao Fabrizio, ti porterò sempre nel cuore".

Le parole del comico, ovviamente, hanno alzato un polverone sui social ed è sempre lui poco dopo a chiarire, smorzando i toni soprattutto per rispetto di Fabrizio e del dolore della sua famiglia: "Non amo le polemiche - ha scritto ancora D'Angelo - specialmente in questo caso. Ma rispondo a chi non è d'accordo su quello che ho scritto. Quando qualcuno ti dice 'non può entrare nessuno, solo i familiari, e poi guardi che c'è la ripresa televisiva... E la ripresa televisiva, come la vogliamo chiamare? Comunque, ho espresso solo un piccolo dispiacere, rispetto a quello molto più grande di un mio Amico che non c'è più".