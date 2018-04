Quella promessa di Fabrizio Frizzi prima di morire

Tutta Italia si è stretta intorno al dolore che ha colpito la famiglia di Fabrizio Frizzi dopo la sua scomparsa. Una morte che ha distrutto molti cuori: non solo quelli dei parenti e amici ma anche di chi a Frizzi deve molto, deve la sua stessa vita. E’ questo il caso di Valeria Favorito, la giovane donna che ha ricevuto da Fabrizio Frizzi il midollo. Come riportano le pagine del quotidiano Il Giornale, Fabrizio Frizzi prima di morire aveva fatto una promessa a Valeria. La giovane quest’anno andrà all’altare e Fabrizio Frizzi le aveva promesso che sarebbe stato il suo testimone di nozze, le aveva promesso, insomma, che ci sarebbe stato. “Sono convinta che mi guardi da lassù” ha commentato la giovane.

Sono ancora in molti a non volersi rassegnare alla morte del conduttore Fabrizio Frizzi avvenuta di recente. Tra questi, di certo c’è la collega e amica Milly Carlucci. Proprio nei giorni scorsi, in fatti, Ivan Zazzaroni ha raccontato delle lacrime di Milly dietro le quinte della trasmissione Ballando con le stelle.