Frizzi, la poesia da brividi sul profilo di Rita Dalla Chiesa: "Per Stella e Lorenzo"

Sono giorni difficili di un periodo difficile per Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, che lo scorso novembre ha perso il genero Massimo Santoro, marito di sua figlia Giulia, sta affrontando un'altra perdita drammatica.

Il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi, a cui è stata legata per oltre 12 anni, è straziante, ma condividere i ricordi a volte può aiutare. In questi giorni Rita lo fa sulla sua pagina Facebook, mettendo in comune i preziosi insegnamenti di Fabrizio, e l'ultimo ricordo del conduttore è davvero da brividi. Una bellissima poesia sulla speranza, letta da Frizzi, commosso, diversi anni fa durante un programma.

"Per Stella, Lorenzo (il nipote di Rita Dalla Chiesa, ndr) e tutti i bambini che hanno bisogno di credere nella luce di una candela - ha scritto la conduttrice - Grazie, Fabri". Un ricordo toccante e una dedica che dimostra il forte legame che c'era ancora tra i due e il profondo rispetto tra le loro famiglie.

Lo stesso video è stato condiviso su Instagram anche da Max Biaggi, grande amico di Frizzi, che lo ricorda così: "Semplicemente Fabrizio".