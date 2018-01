Fabrizio Frizzi: “Sto lottando per vedere crescere mia figlia”

L’ischemia, il ricovero in ospedale, l’assenza dalla tv sono stati gli elementi di un’esperienza dolorosa e fortissima per Fabrizio Frizzi che, dopo quel 23 ottobre 2017, ha cambiato orizzonte.

Il 5 febbraio, il conduttore dell’Eredità compirà 60 anni, e alla luce di quanto accaduto, la data assume un significato molto particolare. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera che ha raccolto le riflessioni di un marito, di un professionista della tv, ma soprattutto di un padre.

“Fino al 23 ottobre scorso pensavo ai miei 60 anni come a un’età ideale, in cui sei maturo, puoi fare le scelte giuste, pur sentendoti ancora fresco e giovanile” - ha confidato - “ Dopo la visuale è leggermente cambiata: vedi la vita assottigliarsi, ammesso che continui, si fanno valutazioni importanti sul vivere i rapporti che contano, non disperdi più il tempo, si privilegiano le cose fondamentali”.

Tra queste, un posto primario è occupato dalla moglie Carlotta Mantovan e dalla figlia Stella, nata 4 anni fa. “Diventare padre in età avanzata, come è accaduto a me, è stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani” ha affermato Frizzi: “E ciò mi fa sentire meglio rispetto alle preoccupazioni legate alla mia anagrafe”.

Ed è proprio la piccola Stella la sua forza, il motivo per il quale continuare a vivere e lottare: “Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento” ha aggiunto: “Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l'energia per continuare a combattere. E se uscirò vincitore da questa vicenda, mi dedicherò maggiormente a fare il testimonial per la ricerca scientifica”.

Fabrizio Frizzi è tornato a condurre ogni giorno l’Eredità e proprio dal suo lavoro che trae anche la forza di andare avanti: “Ora non sono guarito del tutto, ma l'aver ripreso il lavoro, una vita simil-normale, mi dà una carica di adrenalina che è una terapia aggiunta a quella medica. È come se, a ogni puntata, mi si installasse un motore iper-turbo: fino a un minuto prima della diretta-differita, posso accusare stanchezza, appena entro in azione tutto sparisce”.

Un regalo che vorrebbe per il compleanno? “Vorrei solo un pensiero affettuoso da chi mi vuol bene e un augurio per il proseguo della vita” ha risposto Fabrizio, lo stesso che tutti noi gli porgiamo con tutto l’affetto e la stima che merita.