Facchinetti ipnotizzato da Giulia De Lellis: "Così mi convinse a reclutarla in agenzia"

"Lei ha cercato in ogni modo di parlare con me. In mille forme ci prova, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi. Finché parliamo. Poi io sono curioso e quindi ho deciso di incontrarla". Così Francesco Facchinetti racconta l'approccio con Giulia De Lellis, tra gli artisti più famosi della sua agenzia di webstar, la NewCo Management. Per la prima volta il manager confida al pubblico il primo incontro avuto con l'influencer da 4 milioni e mezzo di follower nata a 'Uomini e Donne'.

"Ci siamo visti nel bar di un hotel - ricorda Facchinetti - Mi ricordo benissimo come era vestita, che scarpe aveva, ricordo tutto. Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato. Non capivo più niente. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me". Francesco, però, non può fare a meno di notare una caratteristica che ha poi portato la 24enne al successo: "In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è…"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Mentre lei parlava - conclude Facchinetti - pensavo: ‘In questo mondo dove tutti cercano di elevarsi in una zona elitaria, a lei non frega niente, lei vuole essere quella che è con i suoi difetti, le sue mancanze, e anzi, su questi difetti e mancanze ci costruisce il suo personaggio!’. Infine conclude: "Lei è andata a rappresentare la massima espressione della persona accessibile che è sul web. Rappresenta le persone normali".